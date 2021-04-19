Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor - Son Dakika

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor

19.04.2021 08:04

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda büyük ilgi gören diziye Muzo karakterine can vermek üzere ünlü oyuncu Enis Arıkan'ın girdiği görülüyor.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Tamer Levent, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerfi Erol, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Camdaki Kız dizisi, 3. bölümüyle 22 Nisan Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

SEDAT - NALAN AŞKI KRİTİK VİRAJDA

Yeni bölümde Cana'yla görüşmesi ortaya çıkan Sedat, babasının tepkileri karşısında bir karar almak zorunda kalıyor. Babası ise Sedat'ı herkesin içinde tokatlıyor. Hayatıyla ilgili önemli bir seçim yapmak zorunda kalan Sedat'ın vereceği karar ise Nalan'ı geleceğini etkileyecek.

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor

ENİS ARIKAN İZLEYİCİLERİN KARŞISINA ÇIKACAK

2 bölümdür Camdaki Kız'da merak uyandıran Muzo karakteri ise sonunda bu bölümde ortaya çıkıyor. Ünlü oyuncu Enis Arıkan, Muzo karakteriyle diziye katıldı. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında Enis Arıkan'ın hayat verdiği Muzo'nun nihayet odasından çıktığı ve ailesiyle birlikte yemek masasında oturduğu görülüyor.

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor

2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'nin zengin ve yakışıklı bekarı Sedat Koroğlu'nun Nalan'la evleneceği haberi magazin gündemine bomba gibi düşer. Nalan ve ailesi, hafta sonunu geçirmek için Koroğlu'na ait lüks çiftliğe davet edilir. Birbirlerini ilk defa tanıyacak olan bu iki aile, karanlık sırlarını birbirlerinden saklamaya çalışırken, Nalan bir anda kendisini Rafet Koroğlu'nun hazırladığı bir sınavın içinde bulur. Nalan ve Sedat, ailelerin de katıldığı sade bir törenle söz yüzüklerini takarlar. Koroğlu ailesini bir türlü içine sindiremeyen Feride'nin gerginliği, hızla girilen evlilik yolunda, iyice artar. Evlenene kadar Nalan'ı korumak için, Sedat'tan uzak tutmaya çalışan Feride'ye, geçmişten hiç beklenmedik bir ziyaretçi gelir.

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor

Adil ve Feride'nin o güne kadar sakladıkları büyük sır, karanlık bir gölge gibi yeniden hayatlarında belirmiştir.Nalan ise bir peri masalında gibidir. Sedat tarafından, herkesten sakladığı özel dairesine davet edilen Nalan, Sedat'la ilgili öğrendikleri karşısında aşkının yanında durabilecek midir? Yoksa bu aşk masalı daha başlamadan bitecek midir?

Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor

Burcu Biricik, Camdaki Kız, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı Rusların koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için onay çıktı Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi Öfkeli kayınbirader, ablasının aldattığını iddia ettiği eniştesini kurşuna dizdi Öfkeli kayınbirader, ablasının aldattığını iddia ettiği eniştesini kurşuna dizdi Genç savcı koronavirüse yenik düştü Genç savcı koronavirüse yenik düştü Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu Harun Tekin, yaptırdığı penaltıyı kurtardığı anda gözyaşlarına boğuldu Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz, 'Barbaroslar'a transfer oldu Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi Türk mankene 'Otel odası' soran PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin mesajları ifşa edildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner Dünya diken üstünde! Rusya'dan büyük gözdağı: Asker gönderirseniz ülke kan gölüne döner         
08:08
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda         
07:39
Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile taradı! Kan donduran anlar kamerada Annesinin eski eşini sokak ortasında pompalı ile taradı! Kan donduran anlar kamerada         
05:31
Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı Melisa Döngel gece havuza girdi, bikinisiyle sosyal medyayı salladı         
00:31
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti         
23:20
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü         
21:29
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu Annesinin köşe bucak aradığı genç kız, sevgilisinin evinde bulundu         
17:29
Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı         
16:26
Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı Bakanlık, 'güvensiz' olarak tespit edilen 41 maske markasını yayınladı         
15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte emekli ikramiyeleriyle ilgili gündemdeki 3 formül         
15:27
Koronavirüslü kadın, komşularıyla mantı yaptı! Bütün apartman karantinaya alındı Koronavirüslü kadın, komşularıyla mantı yaptı! Bütün apartman karantinaya alındı         
15:24
Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti Son Dakika! 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti         
14:16
Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar         
13:32
"Virüs silah değiştirdi" diyen uzman isimden korkutan sözler: Bu son dalga hiçbirisine benzemiyor         
10:53
Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 08:16:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Camdaki Kız dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Ünlü oyuncu Enis Arıkan kadroya dahil oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei