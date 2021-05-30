'Camdaki Kız'ın albümü çıktı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizinin soundtrack albümünü Fırat Yükselir hazırladı. Dizideki karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analiz ederek, her karakterin hikayesine uygun müzikler yaptığını ifade eden müzisyen; 50 parçanın yer aldığı ve canlı orkestra kullanılarak hazırlanan soundtrack albümünde yurtdışından ve Türkiye'den pek çok farklı solistle çalıştığını ifade etti.