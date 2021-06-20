Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle eski günlerine kavuşan ünlü oyuncu Hande Ataizi, dizinin yorgunluğunu havuz başında, kendisinden 21 yaş küçük erkek arkadaşı Dinç Aydoğdu ile havuzda attı.
Ataizi, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu sevgilisiyle birlikte tatilde aldı. Bir süredir Dinç Aydoğdu ile birlikte olan Hande Ataizi, sosyal medya hesabından sevgilisiyle havuz sefası yaptığı anları takipçilerine aktarmayı da ihmal etmedi.
Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun havuz başında verdikleri pozlar, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Oyuncunun siyah mayosuyla fit halleri de takipçilerinden tam not aldı.
İşte Hande Ataizi'nin sevgilisiyle havuzda verdiği o pozlar:
Son Dakika › Magazin › Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı - Son Dakika Magazin