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Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı - Son Dakika

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı

20.06.2021 22:47

Kanal D ekranlarında büyük ilgi ile takip edilen Camdaki Kız dizisinin kötü kadını Cana'yı canlandıran Hande Ataizi, kendisinden 21 yaş küçük erkek arkadaşı Dinç Aydoğdu ile havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı.

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Cana karakteriyle eski günlerine kavuşan ünlü oyuncu Hande Ataizi, dizinin yorgunluğunu havuz başında, kendisinden 21 yaş küçük erkek arkadaşı Dinç Aydoğdu ile havuzda attı.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE TATİLE ÇIKTI

Ataizi, dizi sezon finali yapar yapmaz soluğu sevgilisiyle birlikte tatilde aldı. Bir süredir Dinç Aydoğdu ile birlikte olan Hande Ataizi, sosyal medya hesabından sevgilisiyle havuz sefası yaptığı anları takipçilerine aktarmayı da ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun havuz başında verdikleri pozlar, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Oyuncunun siyah mayosuyla fit halleri de takipçilerinden tam not aldı.

İşte Hande Ataizi'nin sevgilisiyle havuzda verdiği o pozlar:

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı
Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı

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Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi, 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdaki eğlenceli anlarını paylaştı - Son Dakika Magazin


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