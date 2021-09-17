Camdaki Kız'ın gündem olan dürbün sahnesi! Feride, gerdeğe giren Sedat ve Nalan'ı karşı binadan izledi

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi, dün akşam yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız'a dürbün sahnesi damga vurdu.

FERİDE, DÜRBÜNLE NALAN VE SEDAT'I İZLEDİ

Camdaki Kız'da Nalan'ı Sedat'la evlendiren Feride, bu sefer de çiftin ilişkiye girmesi için kızına baskı yapmaya başladı. Annesinin baskısı üzerine harekete geçen Nalan ise odanın perdesini açık bırakarak karşı binada kendilerini gözetleyen Feride'ye kendisini ispat etmeye çalıştı. Feride ise çiftin yakınlaşmasını dürbünle izledi. Ancak bu anlara Muzo da şahit oldu.

MUZO, FERİDE'Yİ YAKALIYOR

Dizinin 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. Nalan'ı dürbünle izleyen Feride'yi fark eden Muzo, Feride'nin kapısına dayanarak "Annelik sadece doğurmak sonra koruyup kollamak değil. Siz çocuğu için yaşadığını zanneden ama onu yavaş yavaş yok eden annelerdensiniz" diyor.

Öte yandan Nalan'la telefonda konuşan Feride "Ben senin annen değilim" itirafında bulunuyor.

CAMDAKİ KIZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Feride'nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil'in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler. Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent'in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin'le derttedir.

Rafet'in Nalan'ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan'ı çok üzer ama durumu kabullenir. Gülcihan ve Selen'le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.