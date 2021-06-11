Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisi dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi.
Koroğlu ve İpekoğlu Ailesi'nin günlerdir heyecanla hazırlandıkları düğün, Cana'nın Sedat'ın peşini bırakmamasıyla adeta kabusa döndü. Cana, pes etmeden Sedat'a mesaj attı ve görüşmek için elinden geleni yaptı. Düğün günü daha fazla dayanamayan Sedat, yasak aşkı Cana ile öpüştü. İstemeden o anlara şahit olan Gülcihan ise baygınlık geçirdi.
Cana ile Sedat'ı yan yana gören Feride ise adeta çılgına döndü. Feride Cana'yı saçlarından tutarak hırpaladı ve Sedat'ın peşini bırakmasını istedi.
Düğünün ardından eşi Sedat'la birlikte kaldıkları odaya giden Nalan, yıllardır annesinin baskısıyla yaşadığı korkular nedeniyle zor anlar yaşadı. Nalan, Sedat'ın yanından ayrılarak ailesinin kaldığı odaya gitti ve annesinden onunla konuşması için yardım istedi. Ancak Feride, "Sen o artık o aileyle aitsin. Kocanın yanına git" diyerek Nalan'ın yüzüne kapıyı kapattı.
Annesinin sözlerinden sonra gözyaşlarına boğulan Nalan, yere yığıldı. Nalan kapının önünde gözyaşları içindeyken, kartlığında Hayri yazan bir otel görevlisi Nalan'ın omzunu şalla örttü. Nalan'a yardım eden Hayri'nin kim olduğu ise yeni sezonla ortaya çıkacak.
Son Dakika › Magazin › Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu - Son Dakika Magazin