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Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu - Son Dakika

Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu

11.06.2021 09:08

Ekranların sevilen dizisi Camdaki Kız, dün akşam yayınlanan bölümüyle birlikte sezon finali yaptı. Şahane bir düğün töreniyle Nalan'la evlenmeye hazırlanan Sedat, peşini bırakmayan Cana ile öpüştü. Feride o anlara şahit olurken; Cana'nın saçlarını çekerek hesap sordu. Düğünün ardından korktuğu için sığındığı annesinin kapıyı yüzüne kapatmasıyla şok yaşayan Nalan'a ise Hayri isminde biri destek oldu. Hayri'nin kim olduğu ise gelecek sezon ortaya çıkacak.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisi dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi.

SEDAT, DÜĞÜNÜNDE YASAK AŞKIYLA ÖPÜŞTÜ

Koroğlu ve İpekoğlu Ailesi'nin günlerdir heyecanla hazırlandıkları düğün, Cana'nın Sedat'ın peşini bırakmamasıyla adeta kabusa döndü. Cana, pes etmeden Sedat'a mesaj attı ve görüşmek için elinden geleni yaptı. Düğün günü daha fazla dayanamayan Sedat, yasak aşkı Cana ile öpüştü. İstemeden o anlara şahit olan Gülcihan ise baygınlık geçirdi.

Sezon finali yapan Camdaki Kız'da gizemli adam! En zor anında Nalan'ın yardımına koştu

FERİDE, CANA'NIN SAÇLARINA YAPIŞTI

Cana ile Sedat'ı yan yana gören Feride ise adeta çılgına döndü. Feride Cana'yı saçlarından tutarak hırpaladı ve Sedat'ın peşini bırakmasını istedi.

Sezon finali yapan Camdaki Kız'da gizemli adam! En zor anında Nalan'ın yardımına koştu

NALAN, ANNESİNDEN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ

Düğünün ardından eşi Sedat'la birlikte kaldıkları odaya giden Nalan, yıllardır annesinin baskısıyla yaşadığı korkular nedeniyle zor anlar yaşadı. Nalan, Sedat'ın yanından ayrılarak ailesinin kaldığı odaya gitti ve annesinden onunla konuşması için yardım istedi. Ancak Feride, "Sen o artık o aileyle aitsin. Kocanın yanına git" diyerek Nalan'ın yüzüne kapıyı kapattı.

Sezon finali yapan Camdaki Kız'da gizemli adam! En zor anında Nalan'ın yardımına koştu

HAYRİ'DEN NALAN'A DESTEK

Annesinin sözlerinden sonra gözyaşlarına boğulan Nalan, yere yığıldı. Nalan kapının önünde gözyaşları içindeyken, kartlığında Hayri yazan bir otel görevlisi Nalan'ın omzunu şalla örttü. Nalan'a yardım eden Hayri'nin kim olduğu ise yeni sezonla ortaya çıkacak.

Sezon finali yapan Camdaki Kız'da gizemli adam! En zor anında Nalan'ın yardımına koştu
Sezon finali yapan Camdaki Kız'da gizemli adam! En zor anında Nalan'ın yardımına koştu
Sezon finali yapan Camdaki Kız'da gizemli adam! En zor anında Nalan'ın yardımına koştu
Sezon finali yapan Camdaki Kız'da gizemli adam! En zor anında Nalan'ın yardımına koştu
Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu

Burcu Biricik, Devrim Yakut, Tuğrul Tülek, Düğün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın sezon finalinde gizemli adam! Nalan'ın yardımına koştu - Son Dakika Magazin


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