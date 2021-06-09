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Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor - Son Dakika

Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor

09.06.2021 13:59

Kanal D ekranlarının büyük ilgi gören fenomen dizisi Camdaki Kız'ın 9. bölüm sezon finalinden 2. fragman yayınlandı. Nalan ve Sedat'ın görkemli düğününe katılan Cana, Sedat'la gizli gizli buluşup öpüşüyor. Düğünün sonunda zor saatler geçiren Nalan, beklediği ilgiyi annesinden göremiyor.

Oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 10 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 9. bölümüyle sezon finali yapacak.

NALAN VE SEDAT EVLENİYOR

Camdaki Kız sezon finaline Nalan ve Sedat'ın düğünü damga vuracak. Yıllardır sert davrandığı Nalan'a korse giydiren Feride, artık kızına iyi davranmaya başlıyor. Öte yandan düğün günü Nalan'la konuşan babası, hayatıyla ilgili gerçekleri açıklamaya karar veriyor.

FERİDE'DEN CANA'YA TEHDİT

Düğüne gelen Cana, Sedat'la kimsenin olmadığı bir yerde öpüşüyor. Karşısında Cana'yı görünce çılgına dönen Feride, saçlarından tutarak "Cehennem nasıl bir yermiş öğreteceğim sana" diyor. Düğünün sonunda Sedat'la baş başa kalınca zor anlar yaşayan Nalan, "Sana çok ihtiyacım var" diyerek annesinin kapısına geliyor. Ancak Feride, karşısında gözyaşlarına boğulan kızını geri çeviriyor.

Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor

Burcu Biricik, Tuğrul Tülek, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Camdaki Kız'ın şok eden 2. fragmanı yayınlandı! Sedat, sezon finalinde yasak aşkıyla öpüşüyor - Son Dakika Magazin


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