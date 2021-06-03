Camdan atlamak üzereydi, yakınları kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Tekerek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden aşağı sarktı.

KOLLARIN TURUP ÇEKTİLER

Pencereye tutunan şahsı gören vatandaşlar, şahsın düşmesine karşı önlem amaçlı olarak battaniye açtı. Kimliği belirsiz şahıs, düşmek üzereyken evdeki yakınları tarafından kollarından yakalanarak içeri çekildi. Şahsın kurtarılması ile birlikte aşağıda korku dolu gözlerle bekleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

KAMERADA

Şahsın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın pencereden içeriye alınması yer alırken aşağıda bekleyen vatandaşların yaşadığı panik de kaydedildi.