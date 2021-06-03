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Camdan atlamak üzereydi, yakınları kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Camdan atlamak üzereydi, yakınları kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi

03.06.2021 09:21

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 3'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı sarkan kişi, düşmek üzereyken yakınları tarafından yakalanarak adeta ölümün kıyısından döndü. O anlar anbean kameralar tarafından kaydedildi.

Tekerek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden aşağı sarktı.

KOLLARIN TURUP ÇEKTİLER

Pencereye tutunan şahsı gören vatandaşlar, şahsın düşmesine karşı önlem amaçlı olarak battaniye açtı. Kimliği belirsiz şahıs, düşmek üzereyken evdeki yakınları tarafından kollarından yakalanarak içeri çekildi. Şahsın kurtarılması ile birlikte aşağıda korku dolu gözlerle bekleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

KAMERADA

Şahsın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın pencereden içeriye alınması yer alırken aşağıda bekleyen vatandaşların yaşadığı panik de kaydedildi.

Camdan atlamak üzereydi, yakınları kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camdan atlamak üzereydi, yakınları kurtardı! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika


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