Otomobilinin çalındığını fark edince evinin camından atlayarak hırsızı böyle yakaladı - Son Dakika
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Otomobilinin çalındığını fark edince evinin camından atlayarak hırsızı böyle yakaladı

09.01.2023 10:37

Otomobilinin çalındığını fark edince evinin camından atlayarak hırsızı böyle yakaladıBURSA Bursa'da kapısının önündeki otomobilin hırsız tarafından kurcalandığını fark eden kişi, camdan atlayarak otomobilini kurtardı.

Otomobilinin çalındığını fark edince evinin camından atlayarak hırsızı böyle yakaladı

BURSA Bursa'da kapısının önündeki otomobilin hırsız tarafından kurcalandığını fark eden kişi, camdan atlayarak otomobilini kurtardı. Otomobil sahibi ile hırsızın mücadelesi ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 03.40 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece uyku tutmayan otomobil sahibi, camdan baktığı esnada aracını çalmaya çalışan şüpheli bir kişinin olduğunu fark etti. Şüpheli şahıs otomobili düz kontak yaparak çalıştırdığı esnada otomobil sahibi 1. kattaki evinin camından atlayarak aracın kapısını açıp hırsızı yakaladı. Hırsızla bir süre mücadele eden otomobil sahibinin yardımına ise sesleri duyan komşuları yetişti. Komşuları gelene kadar şüpheli şahıs kaçarak izini kaybettirdi. Otomobil yaşananlar sırasında bir eve vurarak zor durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi şüpheli şahsı bölgede araştırdı ancak bulamadı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görgü tanığı Furkan Hüyük ise o anları anlattı, "Sabaha karşı 04.00'e doğru evde uyuyordum. Sokaktan gelen seslere uyandım. Cama çıkarak baktığımda karşı komşumuzun biriyle kavga ettiğini gördüm. Sesleri duyarak uyanan diğer komşularımızla birlikte komşumuzun yardımına gittik ancak biz gidene kadar hırsız kaçıp izini kaybettirmişti bile. Daha sonra öğrendim ki komşumuzun aracını çalmaya çalıştığını ve komşumuzun hırsızı fark etmesiyle birlikte birinci kattan atlayarak hırsızı yakaladığını öğrendim" dedi.

Kaynak: İHA
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Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilinin çalındığını fark edince evinin camından atlayarak hırsızı böyle yakaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilinin çalındığını fark edince evinin camından atlayarak hırsızı böyle yakaladı - Son Dakika
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