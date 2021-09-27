Üye Girişi
Camdan fırladı, uçurumdan çıkarıldı - Son Dakika

Camdan fırladı, uçurumdan çıkarıldı

27.09.2021 16:29
Camdan fırladı, uçurumdan çıkarıldı, System.String[]

Bursa'da, kaza yapan kamyonun sürücüsü, camdan fırlayıp uçuruma uçtu.

Bursa'da, kaza yapan kamyonun sürücüsü, camdan fırlayıp uçuruma uçtu. Sağlık ekipleri, uçurumdan çıkardığı yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesinin Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahallenin içme suyu işini yapan firmaya ait 10 VR 715 plakalı kamyon sürücüsü, tali güzergahtan inişte direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde iki kişinin bulunduğu kamyon uçuruma düşmekten son anda kurtulurken, şarampole devrilen aracın sürücüsü Murat K., camdan fırlayarak, uçurumun kenarına düştü. İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yardımıyla gece geç saatlerde uçurumdan çıkarılan sürücü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanındaki yolcu Turan K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Camdan fırladı, uçurumdan çıkarıldı
Camdan fırladı, uçurumdan çıkarıldı
Camdan fırladı, uçurumdan çıkarıldı

Mustafakemalpaşa, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Camdan fırladı, uçurumdan çıkarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik 16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti 16:18 Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı 16:07 Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı
Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir 15:44 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı 15:34 Levent Yüksel, kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşk pozunu takipçileri ile paylaştı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu 15:19 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 14:59 Aşı olmayan baba-oğul, 12 gün arayla koronavisten hayatını kaybetti 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 14:39 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi

Son Dakika Haberleri
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik
16:17 Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti
16:13 Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı
16:07 Çağlar Söyüncü, ocak ayında Real Madrid'e imza atıyor iddiası ortaya atıldı
15:44 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir
15:35 İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti
15:32 Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması
15:31 Josef de Souza, Ajax maçı öncesi taraftarlarına seslendi: Haydi dua edelim
15:20 Fenerbahçe'yi yakan hakem Massimilano Irrati, Beşiktaş'ın Ajax ile oynayacağı maça atandı
15:18 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu
Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil Son Dakika! Bakan Akar'dan Rusya'ya İdlib yanıtı: Anlaşmaya uyuyoruz, artan hava taarruzları mutabakata uygun değil         
16:30
Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük Bebeği canlı canlı gömmeye çalışan anne ve anneannenin ifadesi ortaya çıktı: Nefes alabileceği şekilde gömdük         
16:19
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler Son dakika gündem haberleri! Yaşanan güncel gelişmeler         
15:57
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması         
15:33
Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız Fatih Erbakan'dan iddialı açıklama: İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız         
15:09
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Ceren Kaçıkoç ile yeni bir aşka yelken açtı         
14:44
Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor Cinayetle suçlanan eski futbolcu Sezer Öztürk her yerde aranıyor         
14:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yargının iş yükünü azaltacak yeniliği duyurdu: Her ile sulh komisyonu kurulacak         
14:25
Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak Bir bankanın reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya, 7 milyon TL kazanacak         
14:09
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı         
12:35
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu Sokak ortasında gerçekleşen cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı! Kayıp kızın izi bulundu         
09:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 16:40:32. #1.13#
SON DAKİKA: Camdan fırladı, uçurumdan çıkarıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement