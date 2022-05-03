CAMDAN SARKARAK SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPARKEN FIRINA GİRDİ - Son Dakika
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CAMDAN SARKARAK SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPARKEN FIRINA GİRDİ

03.05.2022 14:53
CAMDAN SARKARAK SOSYAL MEDYADA YAYIN YAPARKEN FIRINA GİRDİ

GAZİOSMANPAŞA'da 2'si arka camdan dışarı sarkan 4 kişinin bulunduğu otomobil, sokakta park halinde olan bir araca çarptıktan sonra fırına girdi.

GAZİOSMANPAŞA'da 2'si arka camdan dışarı sarkan 4 kişinin bulunduğu otomobil, sokakta park halinde olan bir araca çarptıktan sonra fırına girdi. Fırındaki 2 kişi yaralanırken kaza sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapan otomobildekiler olay yerinden kaçtı. Kaza anı fırının güvenlik kamerasına da yansıdı. Ehliyetsiz sürücü ve aracı kiralayan arkadaşına ceza kesildi.

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük 4 kişi, otomobille mahallede gezmeye başladı. Arka koltukta bulunan 2 kişi camdan dışarı sarkarak yolculuk yaparken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce park halindeki bir araca çarptı daha sonra da fırına girdi. Otomobildeki 4 kişi, fırındakilerin şaşkın bakışları arasında sanki hiç bir şey olmamış gibi otomobilin camlarından çıkarak kaçtı. Kazada, fırında bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Fırında ise hasar oluştu. Otomobilin dükkana giriş anları, iş yerinin güvenlik kamerasına, 4 kişinin olay yerinden kaçış anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.  Bu arada, sosyal medyadan canlı yayında olan otomobildekiler, kaza anını görüntülemiş oldu. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

"DÜKKAN YOĞUN OLSAYDI BİRKAÇ CENAZE OLABİLİRDİ"

Fırın sahibi Mustafa Tokgöz, "Biz ramazan pidesiyle uğraşırken, bir otomobil önce sokaktaki bir otomobile vuruyor. Ondan sonra da dükkanın içine kadar girdi. İki tane yaralımız var. Allah'tan başka bir şey olmadı. Hepsi de genç çocuklar. Allah'tan dükkan yoğun değildi, yoğun olsaydı birkaç cenaze olabilirdi. Yaralıların çok ciddi bir şeyi yok, biri evde istirahatte bacağında şişme varmış diğeri ise şu an iyi durumu. Otomobil içeri girdikten sonra arka camından çıkıp kaçtılar. 4 kişilerdi, hepsi de 16-17 yaşları civarında çocuklardı" dedi.

SÜRÜCÜYE VE ARACI KİRALAYANA CEZA

Polis ekipleri, otomobili kullanan 16 yaşındaki M.D.S. ve otomobili kiralayan O.G.'yi gözaltına aldı. M.D.S. ve  O.G.'ye 3 bin 674'er lira ceza kesildi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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