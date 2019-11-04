Son Dakika Haberleri: Çamdere el dokuması halı bilgileri kitaplaştırıldı
Son Dakika Güncel Çamdere el dokuması halı bilgileri kitaplaştırıldı

Çamdere el dokuması halı bilgileri kitaplaştırıldı

7 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyünde üretilen el dokuması halıları ile ilgili olarak toplanan tüm bilgiler ve halı yapım aşaması kitap haline getirildi.

Çamdere el dokuması halı bilgileri kitaplaştırıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyünde üretilen el dokuması halıları ile ilgili olarak toplanan tüm bilgiler ve halı yapım aşaması kitap haline getirildi.


İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve Sincik Kaymakamlığı ortaklığında ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "Geçmişimi Geleceğime Dokuyorum" projesi kapsamında Çamdere Köyünde 200 yıla yakın bir zamandır üretilen kendisine has bir deseni olan el dokuması Sincik Çamdere halıları ile ilgili bilgiler kitaplaştırıldı. Kitap ile ilgili bilgi veren ilçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, "Sincik ilçesinde halkın geçim kaynakları incelendiğinde ilçemizin en büyük köyü olan Çamdere Köyünde yöresel halıların önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür. Çamdere köyünde yaşayan kadınlar tarafından üretilen halıların unutulmaması, geleceğe aktarılması ve Pazar payının arttırılması için İpekyolu Kalkınma ajansı tarafından desteklenen projemiz kapsamında Çamdere köyüne 150 metrekarelik bir halı dokuma atölyesi yapılmıştır. Proje kapsamında yapılan halı atölyesi, sergi salonu, oluşturulan ofis kısmı ile sosyal bir mekana kavuşan Çamdere Köyüne, projemizin ekonomik ve sosyal olarak çok şeyler katacağı kanaatindeyim. Proje kapsamında yapılan atölyeye halıların dokunabileceği 20 adet tezgah alınarak üretimin toplu ve düzenli bir şekilde yapılmasına vesile olunmuştur. Yine el dokuması halılarla ilgili bilgiler uzman kişiler tarafından araştırılarak, yerinde resmedilerek, geçmişi hakkında bilgiler toplandı. Toplanan bu bilgi ve resimler kitap haline getirilerek, gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmıştır. 'Geçmişimi Geleceğime Dokuyorum' projesi ile 2019 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan el dokuması halılar Türkiye ve dünyada tescilli ürün haline getirilmeye çalışılmaktadır. Projeye finansman desteğinden dolayı İpekyolu Kalkınma Ajansı'na, değerli katkılarından dolayı, Sincik Kaymakamlığı'na, Grup Ofis Marka Patent A.Ş. firmasına, ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışanlarına Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve usta öğreticilerine, Çamdere Köyü Muhtarlığı ve değerli halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İpekyolu, Adıyaman, Sincik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:34 Kaynak: İHA
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