Çamdibi\'nde havuz heyecanı

Temmuz ayında hizmete açılıyor

İnşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Heyecanlıyız. Artık açılış için gün sayıyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi'nin Çamdibi'nde projelendirdiği Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun yapımında artık sona yaklaşıldı. Bodrum kat, zemin kat ve 1. kat olmak üzere toplam üç kat olarak inşaa edilen, 2.300 metrekare kapalı, 1.800 metrekare açık alana sahip tesisin inşaat çalışmalarında detaylara geçilirken sıra çevre düzenlemesine geldi.

Başkan İduğ: "Verdiğimiz sözü tuttuk"

Havuz talebinin adaylık döneminde başta çocuklar olmak üzere bölge sakinleri tarafından geldiğini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Daha önce yapımını tamamlayıp hizmete açmayı istediğimiz bir projeydi ancak pandemi bunun önüne geçti. Çünkü bu zorlu süreçte önceliklerimiz değişmişti ama verdiğimiz sözü tuttuk. İnşaat çalışmalarını büyük oranda tamamladık. Heyecanlıyız. İçinde havuzun yanısıra bir de spor salonunun bulunacağı tesisimizi temmuz ayında hizmete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.