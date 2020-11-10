Çameli Belediye Başkanı Arslan'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümünde Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, bir mesaj yayımladı. Başkan Arslan, "Milletimize duyduğu sonsuz güven ve inançla başlattığı bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, tüm dünyaya milletimizin özgürlük ve bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyanın takdirine mazhar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Yaşamı boyunca özgürlük mücadelesi veren ve bir milletin kurtuluşuna önderlik eden Ulu Önderimiz azmi ve zaferleriyle dün olduğu gibi bugün de bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin değeri ve demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin ne kadar önemli olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bizler Ata'mızın devrimlerini korumak ve Cumhuriyetimizi yaşatmak için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 82. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi. - DENİZLİ