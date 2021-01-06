Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi - Son Dakika

Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi

06.01.2021 17:38
Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi, System.String[]

Çameli Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu Cengiz Arslan başkanlığından gerçekleştirdi.

Çameli Belediyesi, 2021 yılının ilk meclis toplantısının 1. oturumunu Cengiz Arslan başkanlığından gerçekleştirdi. Oturumda denetim komisyonu üyeleri yapılan gizli oylama sonucu seçildi.

Çameli Belediyesi 2021 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. İlk toplantısında denetim komisyonu üyeleri yapılan gizli oylamayla seçildi. Çameli Belediyesi, 2020 yılı gelir ve gider denetlemek amacıyla Denetim Komisyon üyeliği seçimi yaptı. Yapılan gizli oylama sonucu Keziban Aksoy Ugun, Fethi Uğur, İdris Öz, İlhan Kandemir, Muharrem Köroğlu seçildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, seçilen komisyon üyelerini tebrik ederek başarılar diledi. Çameli Belediyesi'nde yapılan tüm çalışmaları ve harcamaları mevzuat çerçevesinde yaptıklarının altını çizen Arslan, "Denetim kuruluna seçilen üyelerimizin bu görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum" dedi. - DENİZLİ

Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi
Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi
Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi

Cengiz Arslan, Çameli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Muharrem İnce'den CHP'den istifa ettiği iddialarına yanıt: Bunun için biraz beklemeniz gerekecek Tatil cenneti Manavgat'ta turistler, sıcak havayı fırsat bilip denizin tadını çıkardı 30 saatlik su kesintisi yeni buluşlara yönlendirdi! Vatandaş kendi çeşmesini tasarladı İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor
Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi         
17:49
Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi Antalyaspor maçında sakatlanan Falcao'nun adelesinde yırtık tespit edildi         
17:44
Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi Altının kilogramı 461 bin 650 liraya geriledi         
17:15
Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü         
17:10
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada         
16:22
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız         
15:54
Havai fişek fabrikasındaki patlamada korkunç ayrıntı! Çinli bir çalışan yetkilileri uyarmış Havai fişek fabrikasındaki patlamada korkunç ayrıntı! Çinli bir çalışan yetkilileri uyarmış         
15:04
Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı         
13:47
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 18:05:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çameli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei