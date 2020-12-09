Çameli Belediyesinden karantinada olan ailelere ücretsiz yemek - Son Dakika

Çameli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle zorunlu izolasyonda kalanlara karantina süresi boyunca günde 2 öğün sıcak yemek verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs testleri pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle zorunlu izolasyonda kalan yemek yapamayacak durumda olanlara belediyenin karantina süresi boyunca sıcak yemek hizmeti sağlanacak.

Çameli Belediyesi sınırlarında yaşayan ve hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, aynı evde karantina altında bulunan bireylere ait ad, soyad, adres, telefon bilgilerinin yanı sıra bu kişilere ait HES kodlarını bildirmeleri gerektiğini belirtilen açıklamada, "Karantinada olan vatandaşlarımız saat 10.00-12.00 saatleri arasında 0 530 268 4861 numaralı telefondan gerekli bilgiye ulaşabilir ve yemek siparişi verebilir." denildi.

"Böyle yapan kişileri tespit edersem hiç bana darılmayın"

Öte yandan, ilçeye bağlı Kalınkoz Mahallesinde Muhtar Aytekin Erten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahalle sakinlerinden pandemi nedeniyle alınan kurallara uymalarını istedi.

Erten, paylaşımında, "Dıştan gelen eş dost akraba ziyaretleri yapan kişiler tespit olup cezai işlem uygulanacaktır. Amacımız çevre köylere de bulaştırmamak. Çünkü Kalınkoz'da gidişat hiç iyi değil. Bu zor süreci atlatmak bizim elimizde. Lakin görüyorum, 'testim pozitif çıkacak, karantinaya gireceğim' diye hastaneye gitmeyenler var. Ama bu kişiler sokağa çıkıyor ve alışveriş yapıyor, böyle yapan kişileri tespit edersem hiç bana darılmayın, gerekeni yaparım. Çünkü başkasının sağlığını riske atmış oluyorsunuz. Böyle yapan kişileri gören vatandaşlarımdan ricam bana bildirmeleri yeterli." ifadelerine yer verdi.