Çameli'de kar kalınlığı 10 cm'ye yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çameli'de kar kalınlığı 10 cm'ye yaklaştı - Son Dakika

Çameli'de kar kalınlığı 10 cm'ye yaklaştı

6 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde dün gece başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

Çameli'de kar kalınlığı 10 cm'ye yaklaştı, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde dün gece başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.


Denizli'nin en yüksek ilçelerinden birisi olan ve 1350 metrelik rakıma sahip olan Çameli ilçesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 cm'yi buldu. Kar nedeniyle ilçe geneli adeta beyaz örtüye büründü. Kar yağışına en fazla sevinenler ise her zaman olduğu gibi çocuklar oldu. Kar nedeniyle ilçedeki bazı yollarda trafikte sıkıntılar yaşanırken, karayolları ve belediye ekipleri ise kar küreme çalışmaları yaptı.


Karın keyfini çıkaran çocuklar ise bol bol kar topu oynayıp, kardan adam yaptılar. - DENİZLİ

Denizli, Çameli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:51 Kaynak: İHA
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