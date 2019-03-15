Son Dakika Haberleri: Çameli'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Çameli'de Kar Yağışı Etkili Oldu

45 dakika önce

DENİZLİ'nin yüksek kesimlerinde bu sabahtan itibaren kar yağışı etkili oldu.

Çameli'de Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
DENİZLİ'nin yüksek kesimlerinde bu sabahtan itibaren kar yağışı etkili oldu. Çameli ilçesinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, araçlar karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı.

Bu sabah Denizli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Her yer beyaz örtüye bürünürken, özellikle Çameli ilçesinde evlerin ve araçların üzerleri karla kaplandı. İlçede kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı. Çamelili vatandaşlar, kar yağışıyla ilgili fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' atasözüyle birlikte paylaştı. - Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:50 Kaynak: DHA

Sabah, Çameli, Denizli, Güncel
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