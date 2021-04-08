Çameli'de mahallelerde üst yapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Çameli Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile yürütülen mahallelerde yol kumlama çalışmaları hızla devam ediyor. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; "Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte karda, yağmurda zarar görmüş yollarımızın onarım çalışmaları ekiplerimiz tarafından kontrol edilerek, kumlama işlemi hızla sürdürülüyor" dedi.

Çameli Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda ilçenin birçok mahallesinde yol kumlama çalışmaları devam ediyor. Bahar mevsimi ile birlikte yol kumlama çalışmaları mahallelerde hız kazandı. Yol kumlama ekipleri, Gürsu Mahallesinde ve bağlı ara sokaklarda bulunan yollarda kumlama ile stabilize çalışması yürütüyor.

"Mahallelerimizde bulunan yollarda kumlama çalışmaları devam ediyor"

Belediye ekiplerinin tüm mahallelerde çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; "Bütün mahallelerimizdeki yol kumlama ve stabilize çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mahallelerimizde bulunan yollarda sabitleştirme işlemleriyle birlikte kumlama çalışmaları devam ediyor. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte karda, yağmurda zarar görmüş yollarımızın onarım çalışmaları ekiplerimiz tarafından kontrol edilerek, kumlama işlemi hızla sürdürülüyor. İlçemizde yapılan yol çalışmalarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve Fen İşleri Daire Başkanlığına teşekkür ederiz" diye konuştu. - DENİZLİ