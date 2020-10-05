Çameli'de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu - Son Dakika

Çameli'de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu

Denizli'nin Çameli ilçesinde, uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan ve giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için EBA destek noktaları ve tablet yardımı yapıldı.

Çameli'de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde, uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan ve giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için EBA destek noktaları ve tablet yardımı yapıldı.

Çameli Kaymakamlığı ve Çameli Belediyesi işbirliği içerisinde pandemi sürecinde EBA TV üzerinden devam edecek olan eğitim öğretim faaliyetlerine tüm öğrencilerin sorunsuz şekilde erişebilmesi adına Çameli genelinde 13 noktada EBA noktaları oluşturdu. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan tüm öğrencilerin bu hizmetten faydalanmaya davet etti. Evinde internet ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin yaralanabileceğine değinen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "EBA noktamız okullarımızın tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrencilerimiz tarafından kullanılabilecek. Öğrencimiz, EBA destek noktasına giderse burada uzaktan eğitimini almış olabilecek. Öğrencilerimiz kendileri için hazırlanan EBA noktalarında bu temiz ve rahat ortamda eğitimlerine devam edebilecekler" dedi.

"İhtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet desteği"

EBA eğitimine erişim için tespit edilen 80 ihtiyaç sahibi öğrenciye kaymakamlık SYDV tarafından tablet bilgisayar alınacağını belirten Arslan, "İnternet altyapısı yetersiz olan mahallelerimizde Çameli Belediyemiz tarafından ortak internet ağı satın alınarak yeni EBA erişim noktaları belediye, ilçe ve muhtarlarımız tarafından kurulacak. Altyapı nedeniyle internet bağlanması mümkün olmayan mahallelerimizde dileyen ailelerimizin öğrencileri ilçe merkezi veya evine en yakın EBA merkezi bulunan mahalleye muhtarlarımız aracılığı ile taşıyacağız . Ek olarak tespit edilen ihtiyaç sahibi diğer öğrencilerimize kaymakamlık SYDV tarafından kaynak kitap hediye ediliyor. Alınan tabletlere ihtiyaç olan materyaller Çameli Belediyemiz tarafından temin edilecektir. Tüm EBA erişim noktaları ve öğrenciler öğretmenlerimizden oluşan komisyon marifetiyle düzenli olarak yerinde kontrol edilecektir" diye konuştu - DENİZLİ

Çameli'de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu
Çameli'de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu
Çameli'de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu
Çameli'de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu
Çameli'de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu

Eğitim Bilişim Ağı, İnternet, Tablet, Çameli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çameli'de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: TOKİ'den ev alanlara müjde! Borçlarını kapatanlara yüzde 20 indirim yapılacak Meteoroloji uyardı! 7 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Son Dakika: Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi! 5 sınıf daha okula başlıyor Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı
Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim Pazartesi yüz yüze eğitime başlıyor         
22:34
Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı Makam odasında bir kadınla cinsel sohbet eden sendika başkanı, mastürbasyon yaptı         
22:03
Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu         
20:17
Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti         
19:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi! Önümüzdeki hafta dağıtılacak         
19:21
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var Milyonların gözü bu toplantıda! Masada emeklileri sevindirecek 5 madde var         
14:21
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 23:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çameli'de öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei