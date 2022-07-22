Çameli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Çameli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

22.07.2022 19:58
Çameli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını, zamanda müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Denizli'nin Çameli ilçesinde çıkan orman yangını, zamanda müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Çameli ilçesine bağlı Emecik Mahallesi Kızılyer mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yayılan yangından, bitişikteki zeytin bahçesi de etkilendi.

Yangın, Çameli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı müdahale ile kontrol alındı. Zamanda müdahale sayesinde büyümesi önlenen yangından zarar gören alanlarda soğutma çalışmaları da tamamlandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Kızılyer, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çameli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Çameli'nde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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