Çameli'nde okullara kar tatili - Son Dakika

Çameli'nde okullara kar tatili
17.03.2021 09:51
DENİZLİ'de dün gece başlayıp sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
DENİZLİ'de dün gece başlayıp sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Çameli
ilçesinde okullar, 1 gün tatil edildi.
Denizli'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Denizli- Antalya Karayolu'nda sürücüler güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün Çameli ilçesindeki okullar tatil edildi. İlçede belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
- Denizli
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