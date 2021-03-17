Çameli'nde okullara kar tatili - Son Dakika

DENİZLİ'de dün gece başlayıp sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Çameli ilçesinde okullar, 1 gün tatil edildi.

Denizli'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Denizli- Antalya Karayolu'nda sürücüler güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün Çameli ilçesindeki okullar tatil edildi. İlçede belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Denizli