Çameli'nin en yaşlı çınarı hayatını kaybetti - Son Dakika

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinin en yaşlı sakini olarak bilinen 7 çocuk 19 torun sahibi Mehmet Oran, 107 yasında vefat etti.

Çameli ilçesine bağlı Bıçakcı Mahallesinde yaşayan ve ilçenin es yaşlısı olarak kayıtlara geçen 107 yaşındaki asırlık çınar Mehmet Oran, hayatını kaybetti. Eşini de bir süre önce kaybeden 7 çocuk 19 torun sahibi Mehmet Oran, mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. - DENİZLİ