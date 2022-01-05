Çamelili pompacı, motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'nin Çameli ilçesinden olan 44 yaşındaki pompacı, Marmaris'te geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Çameli ilçesi Karabayır Mahallesinden evli ve bir çocuk babası olan 44 yaşındaki Ercan Altın, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki petrol ofisinde pompacı olarak çalışmaya başladı. Yıllardır burada pompacı olarak çalışan Altın, dün Marmaris'te motosikletiyle seyir halindeyken kaza yapması sonucu hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Altın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Çameli ilçesine getirilecek olan Altın, Karabayır Mahalle Mezarlığı'nda defnedilecek. - DENİZLİ