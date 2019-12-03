Son Dakika Haberleri: Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta CRR'de konser verecek
Son Dakika Güncel Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta CRR'de konser verecek - Son Dakika

Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta CRR'de konser verecek

6 saat önce

Dünyanın önde gelen opera tiyatrolarından La Scala Tiyatrosu'nun oda orkestrası Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta CRR'de konser verecek, System.String[]

Dünyanın önde gelen opera tiyatrolarından La Scala Tiyatrosu'nun oda orkestrası Cameristi Della Scala, 5 Aralık'ta müzikseverlerle buluşacak.

Hakan Şensoy yönetimindeki orkestra, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Cameristi Della Scala'ya Wieniawski Keman Yarışması birincilik ödülü sahibi, Adana doğumlu kemancı Veriko Tchumburidze, piyanist Peter Jablonski ve viyolonselci Adrian Brendel eşlik edecek.

Konserde, Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü, op. 62", "Üçlü Konçerto, op. 52 ve "2. Senfoni, op. 36" eserleri icra edilecek.

Aralık, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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