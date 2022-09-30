KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi

30.09.2022 18:48

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekiplerinin suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği "Müsilaj 2" operasyonu kapsamında 109 tabanca, 35 tüfek, 6 uzun namlulu silah, 4488 adet havai fişek ele geçirildi. Toplamda 236 şüpheli ise tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütleriyle mücadeleye devam ediliyor. Sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinesinde harekete geçildi.

KOM'dan suç örgütlerine karşı dev operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

ÇOK SAYIDA İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri çerçevesinde yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi. Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

KOM'dan suç örgütlerine karşı dev operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

İZMİR'DE 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon çerçevesinde, İzmir'de iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda her iki örgüt adına çete faaliyetleri yürüttükleri belirlenen toplam 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun Beldekler, 9'unun ise Camgöz çetesi adına faaliyet yürüttüğü öğrenilirken, emniyete götürülen şüphelilerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KOM'dan suç örgütlerine karşı dev operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

CAMGÖZ ÇETESİ CİNAYETLERLE, BELDEKLER TEFECİLİKLE ANILIYOR

İzmir'de özellikle geçen 4 Haziran'da Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Aslan ile Karşıyaka ilçesinde berber dükkanı işleten Yener Edis'in öldürüldüğü olayla bilinen Camgöz çetesi üyelerinin, değişik tarihlerde suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan açılan davayla gündeme gelmişti. Genel olarak Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçelerinde yasa dışı çete faaliyetleri yürüttükleri belirlenen ve 'Beldekler' olarak bilinen, yönetici üyelerinin birçoğu aynı aileye mensup olan organize suç örgütünün ise, kredi çekemeyen kişilere yüksek faizle para verip, faiz oranını sürekli artırarak borçlarını kapatmalarını imkansız hale getirdikleri ve bu yolla birçok vatandaşın gayrimenkullerine el koydukları belirlendi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Çiğli ilçesinde 10 katlı bir apartman binası başta olmak üzere, çeşitli ev ve arabaları tehdit ve baskı yoluyla elde ettikleri ortaya çıktı.

KOM'dan suç örgütlerine karşı dev operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

SİLAH, ÇEK-SENET VE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, polis ekiplerince her iki çete üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 pompalı tüfek, 3 tabanca ve bunlara ait fişek ve mermiler ile çeşitli uyuşturucu maddeler, çek ve senetler ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

KOM'dan suç örgütlerine karşı dev operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi

SİLAH TEMİN EDEN KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca bu örgütlere silah temin ettiği belirlenen T.B. isimli bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. T.B.'nin kendine ait atölyede çok sayıda silah ürettiği ve bu silahları suç örgütlerine sattığı belirlendi. T.B.'nin atölyesinden 18 tabanca ile silah yapımında kullanılan yüzlerce parça ele geçirildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'de yangın söndürme göletinde boğulan kardeşler toprağa verildi İzmir'de yangın söndürme göletinde boğulan kardeşler toprağa verildi
Kaynak: İHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOM'dan suç örgütlerine karşı 'Müsilaj 2' operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:30 Google'ın uygulaması Stadia, 18 Ocak'tan itibaren kullanıma kapatılacak
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 21:19:32. #1.11#
SON DAKİKA: KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement