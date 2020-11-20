Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta - Son Dakika

Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta

20.11.2020 12:32
Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta, System.String[]

Sivas'ta 5 kez yıkılıp yeniden inşa edilen camiinin 4 asırlık minaresi zamana meydan okuyor.

Sivas'ta 5 kez yıkılıp yeniden inşa edilen camiinin 4 asırlık minaresi zamana meydan okuyor.

Kent merkezi Osmanpaşa Caddesi'nde bulunan ve miladi takvime göre 1591 yılında yaptırılan Osmanpaşa Camii, kendi dönemi içerisinde yaklaşık 5 kez yıkılıp yeniden inşa edildi. Ancak bu onarımlarda minareye dokunulmadı. 429 yıllık minare Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından da tescillendi. Kürsü ve pabuç kısmı taştan, gövdesi tuğladan yapılan minare zamana meydan okuyor. Deforme olan cami geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yıkıldı ancak tarihi minareye dokunulmadı. Hayırsever iş adamları ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün de katkılarıyla cami yeniden inşa edildi. Kaba inşaatı tamamlanan caminin çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra ibadete açılması planlanıyor.

CAMİYİ YIKTILAR, MİNAREYE DOKUNMADILAR

Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Osmanpaşa Camii'nin tarihi minaresine dokunmadan yeniden inşa edilmesine müsaade ettiklerini belirterek, "1958 yılında Osmanpaşa Camii yeniden yapılmış ve 1970 yılında üst örtüsü değiştirilmiştir. Ancak camide zamanın şartları içerisinde su alma, nem alma gibi sıkıntılar olmuş. Sivas eski milletvekillerimizden Orhan Taşbey'in müracaatıyla genel müdürlüğümüzün de müsaadesiyle caminin yeniden inşası mümkün olmuştur. Ancak tarihi caminin önemli olan kısmı minaresidir. Tescillidir, bundan dolayı minaresine dokunmadan caminin yapılmasına müsaade ettik. Güzel bir proje. Genel müdürlükte onay gördü. Şu an son aşamasındayız. Tamamlandı gibi" şeklinde konuştu.

"CAMİNİN KENDİSİ TARİHİ DEĞİL MİNARESİ TARİHİDİR"

Karaca, caminin kendisinin değil minaresinin tarihi olduğunu dile getirerek, "Cami kendi devri içerisinde birkaç defa yıkılmış yapılmıştır ama biz 1958 yılında yeniden yapıldığını görüyoruz. 1970 yılında üst örtüsünün değiştirildiğini ve bugünkü halini aldığını görüyoruz. Cami zaten betonarme bir yapı. Caminin kendisi tarihi değil minaresi tarihidir. Bir de zemini vakıflara ait, vakfiye olduğu için zamanında ilk yapılırken zemin taş olmakla beraber ahşap ağırlıklı ve kerpiçten yapılmış bir bina şekli. Zaman içerisinde bu şekildeki binalar çürüyor, deforme oluyor, aşınıyor. Biz de şimdi o betonarme yapıdaki sıkıntıyı giderdik. Güzel bir cami inşa edildi. Milletimize, Sivas'a hayırlar getirsin. Ben zannediyorum biz 4. derece bir deprem bölgesindeyiz. İkincisi bizim bu tür binalar biraz daha mükemmel yapılır. Örneğin Sivas Ulu Cami minaresine baktığınız zaman çift cidarlıdır. Yani içten içe çift duvar demek bu. Kalın örülür. Bizim Ulu Cami ve Osmanpaşa Camii minarelerinin örgüleri biraz daha farklı ustalık isteyen yapıya sahiptir. O zamanki statiğe de dikkat edilmiş ve günümüze kadar gelmiş" ifadelerini kullandı.

(Veysel Korkmaz - Demet Karakuş/İHA)

Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta
Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Vakıflar bölge müdürü, Osmanpaşa, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın faiz artırımına ilk yorum AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor Vali yardımcısı, annesini ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip 18 kurşun sıkmış
Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı Yeni Merih Demiral olması beklenen Berke Önde, Vitoria'dan ayrıldı         
12:15
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez         
12:08
Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti         
10:59
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı         
10:17
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı         
09:55
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu         
07:31
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı         
21:05
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 12:36:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cami 5 kez yıkıldı, minaresi 4 asırdır ayakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei