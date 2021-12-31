Cami adına sahte belge ile para toplayanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Cami adına sahte belge ile para toplayanlar suçüstü yakalandı

Vatandaşları dini duygularını istismar eden şahısları zabıta ekipleri yakaladı

DÜZCE - Bartın'daki bir cami adına Düzce'de sahte makbuzlarla para toplayan 2 şahıs, zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Toplanan 900 TL'ye el konulurken, şahıslar hakkında ise işlem başlatıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, insanların duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayanlara göz açtırmıyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler, sahte makbuzla camiye yardım topladıklarını söyleyerek vatandaşları rahatsız eden 2 şahsı yakaladı. Bartın'dan Düzce'ye gelen 1 kişi, burada kendisine destek olan bir diğer şahısla birlikte Aziziye Mahallesinde bulunan Yeni Sanayi Çarşısında vatandaşlardan yardım talebinde bulunurken, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Ekipler tarafından yapılan araştırmada, şahısların Düzce'de yardım toplama izinlerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Şahıslar Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların üzerinden çıkan 900 TL paraya el konulurken, Kabahatler Kanunu'nun 37'nci maddesi gereğince haklarında işlem yapıldı.

Zabıta ekipleri, insanların dini duygularını istismar ederek yardım talebinde bulunan kişilere itibar etmemeleri ve para vermemeleri konusunda vatandaşları uyardı.