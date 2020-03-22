Cami anonsuyla 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlar uyarıldı - Son Dakika

Rize'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanması kararı camiden anons yapılarak duyuruldu.

İçişleri Bakanlığının dün yayımlanan genelgesinin ardından Rize Şeyh Camisi'nden yapılan anonsla 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokağa çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Anonsta, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Rizeliler. Tüm vatandaşlarımızın mecbur olmadan evden çıkmaması hepimizin sağlığı için gerekli olup, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olanların sokağa çıkması yasaklanmıştır. Yasak kapsamındaki yalnız yaşayan hemşehrilerimizin 112, 155 ve 156 hatlarına bildirecekleri her türlü ihtiyaçları için ekiplerimiz yardımcı olacaktır. Tüm vatandaşlarımızın da tanıdıkları büyüklerimize yardımcı olacaklarına inancımız tamdır. #Evdekal Rize."