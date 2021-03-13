İSTANBUL CAMİ AVLUSUNA KURULAN ÇADIRDA 65 YAŞ ÜSTÜNE KOVİD-19 AŞISI - Son Dakika

? İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii'nin avlusuna 65 yaş üstü vatandaşların Kovid-19 aşısı olması için çadır kuruldu. Cuma namazı çıkışı yaşlılar, kimlik kontrolünden sonra aşılandı. Mobil uygulamayla, aşı yaptırma yaşı gelip de hastaneye gidemeyenlere ulaşılması hedefleniyor. İğneden korktuğu için bugüne kadar aşı olmadığını söyleyen 73 yaşındaki Yusuf Gültekin Güllüce, 'Camiden çıkınca kalabalığı gördüm, biraz cesaretlendim. Buraya gelmeseler aşı olmayacaktım' dedi.

Çeşitli nedenlerden dolayı aşı yaptırmak için hastanelere gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşlar için Bahçelievler Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Camii'nin avlusuna Kovid-19 aşı uygulama noktası kuruldu.

Cuma namazından çıkan yaşlılar, kimlik bilgilerini vererek tek tek aşılandı. Ayrıca, aşı korkusu olan kişilere de yetkililer tarafından bilgilendirme yapıldı. Uygulamayla daha çok insana ulaşılması amaçlanıyor. 65 yaş üstü vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını söyleyerek, aşı sırasına girdi.

Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 aşısının yapıldığı uygulama noktasındaydı.

TÜM İLÇELERDE AŞILAR MOBİL YAPILACAK

İstanbul'un bütün ilçelerinde yayılması hedeflenen mobil aşı uygulamasına yönelik Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ' İl Sağlık Müdürlüğü, aşıları artık mobil uygulama noktalarında yapıyor. Diğer ilçelerde de aynı uygulama olacak. Cami avlularına kurulan çadırlarla aşı olmayan yaşlılarımıza ulaşmak amaçlanıyor. TC kimlik numaraları alınıp, sistemden daha önce aşı olup olmadığına bakılıyor, ikinci aşılarının zamanı gelen de aşı olabiliyor' diye konuştu.

'VAKTİ GELDİĞİNDE HERKESİN AŞISINI YAPTIRMASI LAZIM'

Dr. Bahadır, 'Bu büyük bir hizmettir, pandemide aşılanma en önemli silahtır. Toplumda aşıya karşı bir önyargı oluştu, hekim olarak söylüyorum ben de aşı oldum, ikinci aşımın zamanını bekliyorum. Koronavirüse yakalanmadan aşı olmak önemli. Vakti geldiğinde herkesin aşısını yaptırması lazım. Virüsü kaparsa eşine, çocuğuna geçirecek. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını da unutmayalım. Türkiye olarak aşılamada ilk 5'teyiz ve ücretsiz yapıyoruz bu da çok önemlidir. Doktor ve hemşire arkadaşlarımız, yaşlılarımız aşı olmadan neden olduğu, neler olabileceğine yönelik bilgilendirme yapıyor' ifadelerini kullandı.

GÜLLÜCE: KORKTUĞUM İÇİN AŞI OLMAMIŞTIM

Cuma namazı çıkışı aşı olan Yusuf Gültekin Güllüce ise 'Ben iğneden korkuyorum, askerde bile zor vurdurdum. Şu anda iyim, 73 yaşındayım. Korktuğum için aşı olmadım. Allah razı olsun buraya gelmeseler ben aşı olmayacaktım. Camiden çıkınca kalabalığı gördüm biraz cesaretlendim. Aşı olan arkadaşım da 'git yaptır bir şey yok' değince oldum. Çocuklarım da korktuğumu bildikleri için olma dediler zaten evden dışarı çıkmıyorum. Camiye de sadece cuma günleri geliyorum? dedi.

KOÇOĞLU: İLK AŞIMI OLDUM

70 yaşındaki Ali Koçoğlu da 'İlk aşımı oldum, herhangi bir korkum yoktu. İnşallah en kısa sürede bu dertten kurtuluruz. Aşı yapılırken hiçbir şey hissetmedim' diye konuştu.

GÖZER: NAMAZ KILDIK, AŞI YAPILDIĞINI GÖRÜNCE YARARLANMAK İSTEDİK

65 yaşındaki Mehmet Ali Gözer ise 'Beylikdüzü'nde yaşıyorum, Bahçelievler'de işimiz vardı. Camide namaz kıldık, aşı yapıldığını gördük, yararlanmak istedik. Daha önce aşı olmamıştım. Hastaneden randevu alacaktım, burada görünce oldum' ifadelerini kullandı.

AYAK: RANDEVU ALMAYI BECEREMEMİŞTİM

Hayati Ayak ise '65 yaşındayım, randevu almasını bilmiyorum o yüzden beceremedim. Tesadüfen gördüm gelip aşı oldum. Sefaköy'de oturuyorum, camiye namaz kılmak için geldim, akıllı telefonum da yok, çoluk, çocuk da olmayınca beceremedim. Korkmuyorum yapılırken de hiç hissetmedim' dedi.

Aşı olan yaşlılara belediye tarafından hijyen seti hediye edilirken herhangi bir yan etki olması ihtimaline karşı 15 dakika bekletiliyorlar. Ayrıca ani müdahale için caminin dışında ambulans bulunuyor.