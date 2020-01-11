Cami avlusunda ağaç kesimine tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cami avlusunda ağaç kesimine tepki - Son Dakika

Cami avlusunda ağaç kesimine tepki

6 saat önce

ÇORUM'da kanalizasyon borularına hasar verdiği ve uzayan köklerinin duvarlarda çatlaklar oluşturduğu gerekçesiyle cami avlusundaki 4 çam ağacının kesilmesi, tepkilere neden oldu.

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ÇORUM'da kanalizasyon borularına hasar verdiği ve uzayan köklerinin duvarlarda çatlaklar oluşturduğu gerekçesiyle cami avlusundaki 4 çam ağacının kesilmesi, tepkilere neden oldu.

Binevler 3'üncü Cadde'deki  Zikrullah Camii'nin avlusunda bulunan çam ağaçlarının, zamanla uzayan köklerinin, cami duvarlarında çatlamalara ve şadırvana ait kanalizasyon borularında kırılmalara neden olduğu gerekçesiyle, caminin dernek yöneticileri tarafından kesilmesine karar verildi. Kararın ardından dernek yöneticileri, ağaçların kesilmesi için belediyeye talepte bulundu. Sabah saatlerinde camiye gelen belediye ekiplerince kesilen ağaçlar, araca yüklenerek götürüldü.

Ağaçların kesildiğini gören bazı mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bazıları ise ağaçların caminin görünümünü kapattığı için kesildiğini iddia etti.

Adını vermek istemeyen caminin dernek görevlisi, ağaçların, köklerinin cami avlusundaki duvarların çatlamasına yol açıp, risk oluşturduğu ve kanalizasyon borularında kırılmalara neden olduğunu söyledi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:48 Kaynak: DHA
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