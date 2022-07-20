CAMİ AVLUSUNDA BIÇAKLANAN 17 YAŞINDAKİ NASİR ÖLDÜ - Son Dakika
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CAMİ AVLUSUNDA BIÇAKLANAN 17 YAŞINDAKİ NASİR ÖLDÜ

20.07.2022 12:53

ŞANLIURFA'da cami avlusunda bıçaklanan Suriye uyruklu Nasir Hitto (17), hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da cami avlusunda bıçaklanan Suriye uyruklu Nasir Hitto (17), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Nasir Hitto, henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Suriye, Cami, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CAMİ AVLUSUNDA BIÇAKLANAN 17 YAŞINDAKİ NASİR ÖLDÜ - Son Dakika
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