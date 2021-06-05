Cami avlusunda genç bir adam kafasından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde namaz kılmak için camiye giden vatandaşlar cami avlusunda hareketsiz yatan bir şahıs gördüler. Şahsın yanına giden vatandaşlar yerde yatan genç adamın kafasından vurulmuş olduğunu gördükten sonra 112 ve emniyet güçlerine haber verdiler.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Kadınlar Denizi Mahallesi Mustafa Adalıoğlu Camii'nde gerçekleşen olayın nasıl meydana geldiği merak edilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ve emniyet güçleri başından vurulmuş olan 25 yaşındaki Emre Yurtseven'in hayatını yitirdiğini tespit etti. Yurtseven'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Genç adamın intihar ettiği düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.