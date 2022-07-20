Cami avlusunda göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Cami avlusunda göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

20.07.2022 14:23

Şanlıurfa'da Caminin avlusunda meydana gelen olayda 17 yaşındaki Suriye uyruklu Nasir Hitto kimliği belirsiz kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camii'nin avlusunda meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Nasir Hitto henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Suriye, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami avlusunda göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cami avlusunda göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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