Kendisiyle ilgili bir kaset olduğunu kabul eden Cübbeli, içeriğine ilişkin de bilgi verdi

Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camii'nin avlusunda meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Nasir Hitto henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kaynak: DHA

Suriye, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cami avlusunda göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

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