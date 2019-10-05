Son Dakika Haberleri: Cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye görevlileri sahip çıktı
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Cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye görevlileri sahip çıktı

1 saat önce

Devrek'te 3 günden bu yana cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye yetkilileri sahip çıktı.

Cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye görevlileri sahip çıktı, System.String[]

Devrek'te 3 günden bu yana cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye yetkilileri sahip çıktı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde inşa halinde bir caminin avlusunda mahsur kalan martıya belediye yetkilileri sahip çıktı. Üç gün evvel caminin avlusuna koyulan martıyla ilgili konuşan inşaat görevlisi Selçuk Savar, "Üç gün evvel inşaatı devam etmekte olan camimizin avlusuna konan ve buradan bir daha ayrılmayan martıyı için birkaç kez ilgili makamları aramamıza rağmen kimse sahip çıkmadı. Basında yapılan haberle birlikte belediyeden veteriner hekim ve diğer görevlilere gelerek martıyı buradan aldılar. 3 gün süreyle hayvanı balık ile beslemeye çalıştık. Kediler falan çok almaya çalıştılar martıyı ama muvaffak olamadılar" diye konuştu.


Belediye veterinerliğinden gelerek martıyı muayene eden Veteriner Hekim Nuri Gebeş ise, "Hayvanın gerekli muayenesini yaptık. Genel manada kanatlarında, ayaklarında, gözlerinde ve solunum yollarında bir şey görünmüyor. Murada mahsur kalmasının nedeni yediği bir şeyin dokunduğundan şüphe ediyoruz. Barınakta detaylı kontrolden geçirerek iyileşmesini sağlayacağız iyileştikten sonra da ya hayvanat bahçesine ya da doğaya salacağız" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Selçuk, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:59 Kaynak: İHA
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