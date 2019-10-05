Son Dakika Haberleri: Cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye görevlileri sahip çıktı
Son Dakika Yerel Haber

Cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye görevlileri sahip çıktı

1 saat önce

Cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye görevlileri sahip çıktıZONGULDAK - Zonguldak Devrek'te 3 günden bu yana cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye yetkilileri sahip çıktı.

Cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye görevlileri sahip çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak Devrek'te 3 günden bu yana cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye yetkilileri sahip çıktı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde inşa halinde bir caminin avlusunda mahsur kalan martıya belediye yetkilileri sahip çıktı. Üç gün evvel caminin avlusuna koyulan martıyla ilgili konuşan inşaat görevlisi Selçuk Savar, "Üç gün evvel inşaatı devam etmekte olan camimizin avlusuna konan ve buradan bir daha ayrılmayan martıyı için birkaç kez ilgili makamları aramamıza rağmen kimse sahip çıkmadı. Basında yapılan haberle birlikte belediyeden veteriner hekim ve diğer görevlilere gelerek martıyı buradan aldılar. 3 gün süreyle hayvanı balık ile beslemeye çalıştık. Kediler falan çok almaya çalıştılar martıyı ama muvaffak olamadılar" diye konuştu.

Belediye veterinerliğinden gelerek martıyı muayene eden Veteriner Hekim Nuri Gebeş ise, "Hayvanın gerekli muayenesini yaptık. Genel manada kanatlarında, ayaklarında, gözlerinde ve solunum yollarında bir şey görünmüyor. Murada mahsur kalmasının nedeni yediği bir şeyin dokunduğundan şüphe ediyoruz. Barınakta detaylı kontrolden geçirerek iyileşmesini sağlayacağız iyileştikten sonra da ya hayvanat bahçesine ya da doğaya salacağız" dedi.

Cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye görevlileri sahip çıktı

Zonguldak, Selçuk, Devrek, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kentsel dönüşümle evlerini yıktırdılar ancak 5 yıldır binaları yapılmıyor
Araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu liseli gencin öldüğü kaza kameralarda 8 arkadaşın kurduğu fabrikadan 18 ülkeye çömlek ihracatı yapılıyor Avrupa Parlamentosu Başkanı'ndan yatırım için Türkiye'yi seçen Volkswagen'e skandal çağrı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:11:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cami avlusunda mahsur kalan martıya belediye görevlileri sahip çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]