Cami avlusunda namaz kıldılar - Son Dakika

Cami avlusunda namaz kıldılar
6 saat önce
DİYANET İşleri Başkanlığı'nın dünyayı saran Koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.
DİYANET İşleri Başkanlığı'nın dünyayı saran Koronavirüs
tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında iki haftadır cuma namazı camilerde kılınmıyor. Ancak Esenyurt'ta bulunan Serhan Tirit Camii'ne gelen bir grup içeriye giremeyince cuma namazını avluda kıldı. Grup namazın ardından camiden ayrıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:33 Kaynak: DHA
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