CAMİ AVLUSUNDA NAMAZ KILDILAR - Son Dakika

Serhan Tirit Camii'ne gelen bir grup içeriye giremeyince cuma namazını avluda kıldı. Grup namazın ardından camiden ayrıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın koronavirüs önlemleri kapsamında iki haftadır cuma namazı camilerde kılınmıyor. Ancak Esenyurt 'ta bulunan

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın dünyayı saran Koronavirüs tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.

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