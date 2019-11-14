Son Dakika Haberleri: Cami avlusunda toprağa gömülmüş halde tabanca bulundu
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Cami avlusunda toprağa gömülmüş halde tabanca bulundu

6 saat önce

Cami avlusunda toprağa gömülmüş halde tabanca bulunduKARAMAN - Karaman'da bir caminin avlusundaki çalılıkların yanında toprağa gömülmüş halde tabanca bulundu.

Cami avlusunda toprağa gömülmüş halde tabanca bulundu

KARAMAN - Karaman'da bir caminin avlusundaki çalılıkların yanında toprağa gömülmüş halde tabanca bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan İmam-ı Azam Camisinin bahçesinde ağaçlardan yere düşen yaprakları süpürmekte olan temizlik görevlisi, toprağa gömülmüş halde duran tabancayı fark etti. Temizlik görevlisi durumu cami imamına söylemesinin ardından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tabancayı muhafaza altına alırken, olay yeri inceleme ekibi de tabancanın bulunduğu yerde inceleme yaptı. Kağıt poşete konan tabanca incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bulunan tabancanın kurusıkıdan bozma olduğu ve uzun süre önce gömülmesinden dolayı küflendiği öğrenildi.

Cami avlusunda toprağa gömülmüş halde tabanca bulundu

Alparslan Türkeş Bulvarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:53 Kaynak: İHA
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