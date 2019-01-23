Son Dakika Haberleri: Cami Avlusunda Yatan Evsizleri Gören Belediyeyi Aradı

Cami Avlusunda Yatan Evsizleri Gören Belediyeyi Aradı

36 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde cami bahçesinde 3 kişinin yattığı ihbarını alan Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri, evsiz olduğu belirlenen şahısları otele yerleştirdi.

Cami Avlusunda Yatan Evsizleri Gören Belediyeyi Aradı, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde cami bahçesinde 3 kişinin yattığı ihbarını alan Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri, evsiz olduğu belirlenen şahısları otele yerleştirdi.

Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan Hacı Alime Hatun Camii bahçesinde 3 kişinin yattığını gören vatandaşlar Manavgat Belediyesi zabıtasını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine camiye gelen Manavgat Belediyesi zabıta ekipleri, evsiz olduğu belirlenen 1 kişinin caminin girişindeki halının üzerinde 2 kişinin de banklarda yatmakta olduğunu gördü.

Cami gelen Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekibin şahısların kimlik sorgusunu yapmasının ardından 3 kişi zabıta aracına bindirilerek geceyi geçirmek üzere Manavgat Belediyesine ait Boğaz Otele götürüldü.

Cami avlusunda yatmakta olan şahıslardan birinin yetiştirme yurdundan yeni çıktığı, birisinin emekli olduğu ve ailesi tarafından eve alınmadığı diğerinin de parası olmadığı için cami avlusunda kaldığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti Çırak Bulamayan Sanayi Ustası, Eşini Kaportacı Yaptı

Dilenci Kadının Sahip Olduğu Servet, Ağızları Açık Bıraktı Antalya'da Denizi Kirleten Gemiye 799 Bin Lira Ceza
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:24:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cami Avlusunda Yatan Evsizleri Gören Belediyeyi Aradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]