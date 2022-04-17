CAMİ AVLUSUNDAKİ ÇEŞMENİN MUSLUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
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CAMİ AVLUSUNDAKİ ÇEŞMENİN MUSLUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

17.04.2022 15:39

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde cami avlusundaki çeşmenin muslukları, sahur vakti çalındı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde cami avlusundaki çeşmenin muslukları, sahur vakti çalındı. Şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, sabaha karşı Fevzidede Mahallesi'nde bulunan Fevzidede Camisi'nde meydana geldi.

Cami avlusu içinde bulunan çeşmenin muslukları çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cami avlusuna gelen şüphelinin, etrafı kolaçan ettikten sonra çeşmedeki iki musluğu kısa süre içerisinde söktüğü görülüyor. Güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, kapüşonu ile yüzünü kapatıp hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Sabah namazına gelen cemaatin fark ettiği olay sonrası, polise verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CAMİ AVLUSUNDAKİ ÇEŞMENİN MUSLUKLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
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