Cami avlusundaki cinayete 18 yıl hapis talebi - Son Dakika

ANTALYA'da, cami avlusunda yer tartışmasında Bekir Veziroğlu'nu öldüren Mustafa Alaca'nın, eylemi haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapsi istendi. Bu arada, Bekir Veziroğlu'nun kardeşi Erdoğan Veziroğlu'nun da 6 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, geçen yıl 29 Eylül'de, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3809'uncu Sokak'taki Hacı Ali Uyaroğlu Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Cami avlusunda naylondan yaptığı yerde kalan Mustafa Alaca, elinde çantasıyla gelip caminin önünde yerde yatan Bekir Veziroğlu'na, "Burada kalmak yasak. Polis ve cami görevlileri izin vermiyor" dedi. Veziroğlu ise, "Sen kimsin, buraya sahip mi çıkıyorsun" karşılığını verince tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Veziroğlu, üzerindeki bıçağı Alaca'nın sağ baldırına sapladı. Alaca da eline geçirdiği sopayla Veziroğlu'nun koluna, göğsüne ve başına vurdu. Alaca, Veziroğlu'nun düşürdüğü bıçağı alarak onu bıçakladı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bekir Veziroğlu, 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Mustafa Alaca ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, sanığın kasten öldürme suçundan yargılanmasını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını isteyen savcı, 18 yıla kadar hapis talep etti. Davanın görülmesine ileriki günlerde başlanacak.KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Bu arada, Bekir Veziroğlu'nun mobilyacılık yapan kardeşi Erdoğan Veziroğlu'nun da 6 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki bir höyükte cansız bedeni bulunan Erdoğan Veziroğlu'nun ölümüyle ilgili 9 şüpheliden 8'i ağırlaştırılmış ömür boyu ve 1 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezaları aldı. Şüphelilerin Veziroğlu'nu sırtına taşla vurduktan sonra telle boğarak öldürdükleri ve cesedin yerini 3 kez değiştirdikleri belirlenmişti.