Son Dakika Haberleri: Cami avlusundaki umumi tuvalette 50 kuruş kavgasında kan aktı
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Cami avlusundaki umumi tuvalette 50 kuruş kavgasında kan aktı

29 dakika önce

Cami avlusundaki umumi tuvalette 50 kuruş kavgasında kan aktıAYDIN - Aydın'da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Cami avlusundaki umumi tuvalette 50 kuruş kavgasında kan aktı

AYDIN - Aydın'da cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İstasyon Meydanı'nda bulunan Bey Camii'nin avlusundaki umumi tuvalete giden B.S. (36), iddiaya göre çıkışta parrsı yetişmediği için tuvalet parasını 50 kuruş eksik ödedi. Bunun üzerine B.S. ile tuvalet bekçisi V.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile V.K., kulübesinde bulunan bıçakla B.S.'nin boğazını kesti. Ağır yaralanan B.S. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Cami avlusundaki umumi tuvalette 50 kuruş kavgasında kan aktı

Aydın, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:48 Kaynak: İHA
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