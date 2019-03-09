Son Dakika Haberleri: Cami Bahçesinde Bataryaları ve Sim Kartları Sökülmüş 4 Adet Telefon Bulundu

Cami Bahçesinde Bataryaları ve Sim Kartları Sökülmüş 4 Adet Telefon Bulundu

1 saat önce

Samsun'da, batarya ve sim kartları sökülmüş halde cami bahçesine bırakılan 4 adet telefon, polis ekiplerinin incelemesinin ardından muhafaza altına alındı.

Cami Bahçesinde Bataryaları ve Sim Kartları Sökülmüş 4 Adet Telefon Bulundu, System.String[]
Samsun'da, batarya ve sim kartları sökülmüş halde cami bahçesine bırakılan 4 adet telefon, polis ekiplerinin incelemesinin ardından muhafaza altına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Site Camisi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen bir vatandaş cami bahçesindeki çimlerin arasına bırakılan 4 adet telefon gördü. Durumdan şüphelenen vatandaş olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şüphe arz eden telefonları bir süre inceledi. Telefonların batarya ve sim kartlarının sökülmüş olduğunu belirleyen polis ekipleri telefonları muhafaza altına aldı. Şüphe arz eden telefonlar buluntu eşya olarak değerlendirildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:04 Kaynak: İHA

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