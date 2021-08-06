Cami bahçesine dalan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Cami bahçesine dalan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet cami bahçesine daldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet cami bahçesine daldı. Alınan bilgilere göre kaza, Osmanbey Caddesi Hürriyet Camii önünde meydana geldi. Özgür Ö. İdaresindeki 16 F 8774 plakalı kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıkarak cami bahçesine daldı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Özgür Ö.'ye 112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde müdahale yapıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Son Dakika

Böyle bir oran yok! Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi

Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu

Tokyo'dan gurur veren bir başarı daha! Merve Çoban bronz madalya kazandı

Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine tepki gösterdi

Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı

Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız

Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı

Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor