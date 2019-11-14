Son Dakika Haberleri: Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu
Son Dakika Güncel Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu

6 saat önce

KARAMAN'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu.

Cami bahçesine toprağa gömülü tabanca bulundu, System.String[]

KARAMAN'da İmam-ı Azam Camii'nin bahçesinde temizlik ve  bakım yapan görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Tabanca, balistik incelemeye alındı.

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki İmam-ı Azam Camii'nde bugün öğle namazı sonrasında, görevliler, bahçede temizlik yapmaya başladı. Bir yandan da bahçenin bakımını gerçekleştiren görevliler, toprağa gömülü tabanca buldu. Hemen polise haber verildi. Camiye gelen polis, teslim aldığı tabancayı balistik incelemeye gönderdi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:33 Kaynak: DHA
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