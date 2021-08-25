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Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi - Son Dakika

Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi

25.08.2021 12:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile yıllar önce Eyüp Camii'ni bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan ve 16 yıl hapse mahkum edilen Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Jandarma Genel Komutanlığında 4 tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi ettirildi. Ayrıca 28 generalin yeni görevlere ataması yapıldı, 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları gerçekleştirildi.

TERÖRLE MÜCADELENİN BAŞINDA GETİRİLDİ

Atamalarda dikkat çeken bir isim de yer aldı. İstanbul'daki Eyüp Camii'ni bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan ve Balyoz davasında 21 ay tutuklu kalıp, 16 yıl hapse mahkum edilen Tuğgeneral Nail İlbey Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.

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Kapatılan Taraf Gazetesi'nin 20 Ocak 2010 tarihli manşeti.

TUTUKLANMIŞTI

İlbey, 2003'deki sahte keşif raporu nedeniyle yüzbaşı rütbesindeyken tutuklanmış ve yeniden yargılama sonucu beraat etmişti. 2019'da tuğgeneral rütbesine terfi eden İlbey, en son Bitlis İl Alay Jandarma Komutanlığı'na atanmıştı.

Dün çıkarılan kararname ile İlbey, Jandarma TEM Başkanı oldu. Balyoz Davası'nda "Ayakkabıların içine koyacağı patlayıcı ile Fatih Camii'ni bombalayacağı" öne sürülen ve 3 yıl tutuklu kalıp 16 yıl hapse mahkum edilen Albay Ali Demir de daha önce tuğgeneralliğe terfi etmiş, geçen yıl ise emekliye sevk edilmişti. Demir 5-7 Mart 2003'de yapılan ve Balyoz darbe planı hazırlandığı öne sürülen seminere katılmadığı halde tutuklanmıştı.

YAPILAN DİĞER ATAMALAR

Jandarmadaki terfi ve atamalar ile Korgeneral Ali Çardakçı orgeneral oldu ve Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı'na atandı. Böylelikle Genel Komutan Arif Çetin'den sonra Jandarma'da ikinci orgeneral kadrosu açıldı. Korgeneralliğe terfi eden Halis Zafer Koç da Genel Komutan Yardımcısı oldu. Yusuf Kenan Topcu, Aykut Tanrıverdi ile Ali Doğan da tümgeneralliğe terfi etti.

Tuğgeneraller Hakan Saraç, Turgay Aras, Ali İhsan Ersoy, Alper Sır, Albaylar Abdullah Ateş, Cengiz Yurtcan, Ahmet Camuz ve Yüksel Çiçek ise emekliliğe sevk edildi. Hüseyin Bekmez, Gökhan Çiloğlu, Sinan Şen, İsmail Sıkı, Ali Gemalmaz, Necip Çarıkcıoğlu, Mustafa Çekiç, Hidayet Arıkan, Eyüp Subaşı ve İbrahim Güven tuğgeneral oldu. 32 albay da il jandarma komutanı olarak atandı. Moskova, Roma, Singapur, Londra, Washington ve Tiflis İçişleri Müşaviri olan Jandarma subayları da merkeze alınarak İl Jandarma Komutanlığı görevlerine getirildi. Gaziantep Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bekmez, Afgan göçüyle gündeme gelen Van'a Jandarma Komutanı oldu.

Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi

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Son Dakika Güncel Cami bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan Tuğgeneral, terörle mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi - Son Dakika


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