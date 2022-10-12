Olay yerinde bulunan kişiler tarafından haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kasal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cami çatısından düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika

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