Cami çatısından düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika
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Cami çatısından düşen vatandaş yaralandı

12.10.2022 15:49
Cami çatısından düşen vatandaş yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde cami çatısını onarırken dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde cami çatısını onarırken dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Çataloluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisinin çatısını onarmak isteyen Galip Kasal (37), çatıyı onardığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.

Olay yerinde bulunan kişiler tarafından haber verilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kasal, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Galip Kasal'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami çatısından düşen vatandaş yaralandı - Son Dakika

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