Son Dakika Haberleri: Camı Çatlayan Oman Air Uçağı Atatürk Havalimanı'na Zorunlu İniş Yaptı

Camı Çatlayan Oman Air Uçağı Atatürk Havalimanı'na Zorunlu İniş Yaptı

37 dakika önce

OMAN Air'in Muskat- Manchester seferini yapan uçağı, kokpit camının çatlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Camı Çatlayan Oman Air Uçağı Atatürk Havalimanı'na Zorunlu İniş Yaptı, System.String[]


OMAN Air'in Muskat- Manchester seferini yapan uçağı, kokpit camının çatlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Geceyi otelde geçiren yolcuların, bir kısmı bu sabah THY'ye ait uçakla Manchester'e gönderilirken, geri kalanlar da bir başka seferle uçmayı bekliyor.

124 yolcusuyla yerel saatle dün 14.30'da Muskat'tan kalkış yapan Oman Air'in WY-105 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, Türkiye hava sahasında seyir halindeyken kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotları seyir yüksekliklerini düşürerek zorunlu iniş kararı aldı. Saat 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın yolcuları önce terminale alındı. Daha sonra işlemlerinin ardından otellere yerleştirildi. 

70'İ GÖNDERİLDİ

Bu sabah otellerden alınan yolculardan 70'i alternatif uçuşlarla Manchester'a gönderilirken, diğer yolcular ise dış hatlar terminalinde şirket yetkilileri tarafından çözüm üretilmesini istedi. Yolcuların gün içerisinde gönderileceği, uçağın da çatlayan camının değiştirilmesi için parça beklendiği öğrenildi. 

YOLCULAR UÇMAYI BEKLİYOR

Uçağın yolcularından İngiltere vatandaşı Katia James, yaşadıklarıyla ilgili "Dün akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul'a acil iniş gerçekleştirdik. Hiçbir açıklama yapılmadı. 4 saat boyunca vize sorunu yaşadık ve ardından 03.00 sıralarında otele gidebildik. Sabah erkenden havalimanına getirildik. Hiçbir şekilde yiyecek, içecek ikramı olmadı. Uçakta çocuklar, bebekler ve aileler var. Halen daha buradayız ve ne zaman uçacağımız ile ilgili bir bilgi verilmedi. İşine okuluna gitmek zorunda olanlar var. İnsanların planları var" diye konuştu. 

Aravind Desai adlı yolcu da uçağın pilotları tarafından teknik bir sorun olduğu ve camın zarar gördüğünün açıklandığını ifade ederek, "İstanbul'a acil iniş yaptık. Biraz panik yaptık. Omanair tarafından kimse  bize bir açıklama yapmadı. İlk başta hiç yiyecek içecek ikramı olmadı. Ancak gece yarısı bizi otele götürdüler. Bagajlarımıza ne olduğunu dahi bilmiyoruz. Sabah erken saatlerde havalimanına geldik. Uçuşun öğleden sonra olacağını söylediler" dedi. 

Görüntü Dökümü

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-Terminal içinde bekleyen yolcular

-Yolcuların yetkililerle yaptığı görüşmeler

-Çocuklardan görüntüler

-Katia James ile röp

-Diğer yolcuların açıklamaları

-Yolcuların bekleyişleri

-Uçaktan görüntüler

-Camı kırılan uçağın beklemesi

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:16 Kaynak: DHA

Sabah, Manchester, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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