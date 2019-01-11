Son Dakika Haberleri: Camı Çatlayan Uçağın Yolcuları Mahsur Kaldı

Camı Çatlayan Uçağın Yolcuları Mahsur Kaldı

10 dakika önce

Camı çatlayan uçağın yolcuları mahsur kaldı Oman Air uçağının camı çatlayınca Atatürk Havalimanı'na indiİSTANBUL - Oman Air'in Muskat-Manchester seferini yapan uçağı, kokpit çamının çatlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Camı çatlayan uçağın yolcuları mahsur kaldı
Oman Air uçağının camı çatlayınca Atatürk Havalimanı'na indi

İSTANBUL - Oman Air'in Muskat-Manchester seferini yapan uçağı, kokpit çamının çatlaması nedeniyle Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Yolcular Atatürk Havalimanı'nda beklerken firma yetkililerine kendileriyle ilgilenilmediği için tepki gösterdi.
Oman Air'in Muskat- Manchester seferini yapan WY-105 sefer sayılı Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçağı dün 14.30'da Muskat'tan kalkış yaptıktan bir süre sonra uçağın kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçağın pilotları seyir yüksekliklerini düşürerek zorunlu iniş kararı aldılar. Dün akşam saat 19.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçağın yolcuları önce terminale sonra otellere yerleştirildi. Sabah saatlerinde Otellerden alınan yolculardan 70'i bugün sabah alternatif uçuşlarla Manchester'a gönderilirken diğer yolcular ise dış hatlar terminalinde şirket yetkilileri tarafından otellere yerleştirildi.
Uçağın yolcularından İngiltere vatandaşı Katia James, yaşadıklarıyla ilgili "Dün akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul'a acil iniş gerçekleştirdik. Hiçbir açıklama yapılmadı. 4 saat boyunca vize sorunu yaşadık ve ardından 03.00 sıralarında otele gidebildik. Sabah erkenden havalimanına getirildik. Hiçbir şekilde yiyecek içecek ikramı olmadı. Uçakta çocuklar, bebekler ve aileler var. Halen daha buradayız ve ne zaman uçacağımız ile ilgili bir bilgi verilmedi. İşine okuluna gitmek zorunda olanlar var. İnsanların planları var" diye konuştu.
Aravind Desai adlı yolcu da uçağın pilotları tarafından teknik bir sorun olduğu ve camın zarar gördüğünün açıklandığını ifade ederek, "İstanbul'a acil iniş yaptık. Biraz panik yaptık. Oman air tarafından kimse bize bir açıklama yapmadı. İlk başta hiç yiyecek içecek ikramı olmadı. Ancak gece yarısı bizi otele götürdüler. Bagajlarımıza ne olduğunu dahi bilmiyoruz. Sabah erken saatlerde havalimanına geldik. Uçuşun öğleden sonra olacağını söylediler" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:34 Kaynak: İHA

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