Cami cemaati için aşı standı kuruldu - Son Dakika

Cami cemaati için aşı standı kuruldu
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Saadet ve İbadullah Camiileri'nde Cuma namazı nedeniyle aşı standı açıldı.
Cuma namazı öncesi ve sonrası açılan stantlara gelen vatandaşlar aşılarını yaptırdı. Hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, emeği geçen sağlık görevlilerine teşekkür etti.
Sağlık çalışanları ise aşının önemine değinerek vatandaşları aşı olmaya davet etti.
Kaynak: İHA
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